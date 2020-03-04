В Дніпрі невідомі підійшли до дітям в шкільному дворі і запропонували пограти в хованки

Про це в Facebook-спільноті «Актив ж/м Парус (Дніпро)» повідомила Олена Осыпенко, повідомляє Politeka.net.

«Моя дев'ятирічна донька навчається у 132-й школі. Після продовженого дня дитина з подружками попросилася погуляти в шкільному дворі, я дозволила, і сама відлучилася з молодшим сином на 30 – 40 хвилин прогулятися по алеї біля 141 школи. Коли повернулася, моя дитина повідомив мені, що до нього підійшла якась тітка і запропонувала пограти в хованки, а поруч за деревом стояв якийсь дядько», — повідомила моторошні подробиці Олена Осыпенко.

Так, дівчинка змогла відмовитися і швидко знайти маму.

«Після цього я з подругою обійшла околиці, але тітки і дядька так і не знайшла. Потім вирішили йти додому і... моя дочка побачила ту саму тітку, яка вже стояла з двома хлопчиками років 8-9 про щось мило базікала. Я підійшла до неї і відразу з напором почала питати, в які такі схованки вона зібралася грати з моєю дитиною і про що вона розмовляє з дітьми. Хлопчики одразу втекли, а «тітка» пішла в заперечення і природно говорила, що ми помилилися! Після словесної перепалки, звідки ні візьмися, з'явився той самий «дядько» і став на захист своєї супутниці. Мовляв, дитина переплутав, ви помилилися і т. д., а потім зникли в невідомому напрямку», — уклала Олена Осыпенко.

В коментарях дніпряни не змогли залишитися безмовними.

«Хочете -баньте,хочете-ні за заклики до насилисю,але повбивала б!!!!! Сволочі!!!!!! Вже,по-моєму ,пора відкривати полювання на цих "любителів пряток". Відчепіться від дітей!», «Дуже схожі люди в жовтні пограбували кабінет в середній школі 85», «Де ви їх зустріли? може в тому районі є камери, аптеки, магазини , банки», «Поліція не чого робити не буде. Немає складу злочину. А ось фото не завадило б . Було б легше їх виявити на районі. Скоріше всього зальотні», «Причому вони приставали до дітей на одному і тому ж місці ! До моєї дочки і потім до хлопчиків на тому ж місці», «Який жах», «Я думаю, що вони на районі не будуть промишляти зараз,так як їх злякали. За інформацію дякую, з дітьми проведемо бесіду!», – відзначили користувачі мережі і стривожені батьки.

За словами Осыпенко, тітка гаркавить, невисокого зросту, була одягнена в чорну куртку, на черевиках напис Fila. Можливе ім'я Ріта. Дядько зростом 170 см, худорлявий, у чорній кепці, спортивний костюм чорного кольору, на штанині напис Adidas.

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