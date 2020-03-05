В Дніпрі зафіксували рекордну температуру

У середу, 4 березня, незвично тепла погода порадувала жителів і гостей Дніпра. Крім сонячної погоди, у Дніпрі зафіксували максимальний показник температури за всю історію метеоспостережень. Про це повідомив у соціальній мережі Facebook Грінчак Василь, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.

«Б'ємо рекорди! 4 березня в Дніпрі на 2 градуси перекритий історичний максимум температури повітря: у 1995 році в цей день +18 градусів, в цьому році стовпчик термометра досяг позначки 20 градусів», — зазначив Василь.

Цікаво, що 3 лютого 2020 року співробітниками регіонального центру з гідрометеорології був зафіксований і інший температурний рекорд в Дніпрі.

Також ми повідомляли, що в Харкові температура побила всі рекорди. Новий абсолютний по температурі рекорд у березні належить Харкову. У середу, 4 березня, харків'яни могли спокійно гуляти по вулиці в одних футболках. Так, температура повітря прогрілася майже до літніх 17 градусів.

Максимальна температура після полудня склала 16,7 градуси вище нуля. Попередній рекорд був у 1995 році, коли 4 березня температура склала плюс 16,2 градуса.

Ще 1 березня повітря в Харкові прогрілося до плюс 9,7 градуси, такого ніколи не було. Попередній рекорд становив плюс 9 градусів в 2016 році.

Нагадаємо, що в Києві на днях також був зафіксований температурний рекорд. Так, у вівторок, 3 березня після полудня температура піднялася майже до 15 градусів тепла, подібної до температури не було 23 роки.

Попередній рекорд для цього дня 1997 року перевищено на цілих півтора градуси.

В обсерваторії сказали, що завдяки такому максимуму побитий рекорд і середньодобової температури, яка досягла 8,3 градусів і таким чином опинилася на 0,4 градуса вище, ніж це було в тому ж 1997 році.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

Також Politeka писала, що аномальна погода розділить Україну навпіл, весні кінець: яким областям не пощастить