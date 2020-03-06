Невідомий на автомобілі намагався викрасти двох школярок у Дніпрі

Як передає Politeka.net, про кричущий інцидент повідомила мати постраждалої.

Відомо, що все відбулося в Амур-Нижньодніпровському районі.

"Шановнs батьки, вирішила написати в групу, бо я мама і переживаю не тільки за свою дочку. Сьогодні вона поверталася зі школи в 15:15, поверталася не сама, а з дівчинкою з 69-ї школи. Біля будинку по вул. С. Ковалевської біля них зупинилася машина і хлопець з цієї машини наказав сідати до нього в автомобіль", – йдеться у повідомленні.

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Після чого, за словами жінки, діти почали тікати і сховалися за людьми, які стояли біля під'їзду. При цьому нападник втік за ними і представився нібито батьком школярок.

"Машина була сірого кольору (схожа на деу ланос), хлопець дуже високого зросту, поруч з ним у машині перебувала дівчина з чорним волоссям і дуже яскравим макіяжем", – розповіла мама постраждалої.

За інформацією жінки, це не перший подібний випадок.

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