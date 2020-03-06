В Дніпрі на Набережній Заводській (район Стану 550)  сталася аварія

Про це повідомляє Дніпро оперативний.

Відомо що учасниками ДТП стали аж чотири автомобілі - два вантажівки та два легковики. Масштаб аварії дуже серйозний - рух  паралізовано до Кайдацького мосту.

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Про постраждалих поки не повідомляється.

Очевидці вже попередили дніпрян, які планують звернутися в центр по даному маршруту.

«Всім доброго ранку! В напрямку центру міста, починаючи від Кайдацького мосту ВЕЛИЧЕЗНА ПРОБКА. Причина — аварія. Враховуйте при плануванні маршрутів на авто, а особливо громадським транспортом», — пишуть соцмережах.

Раніше ми повідомляли, що під час автокатастрофи на Слобожанському проспекті помер відомий ведучий свят та організатор заходів у Дніпрі Олександр Усачов.

 Олександру було 30 років і лише в січні він відзначив свій ювілей. Він займався організацією свят.

Також відомо, що в ДТП постраждали і дочка ведучого. 

У дитини діагностували перелом потиличної кістки, перелом стегна і ще кілька невеликих переломів.  Її стан оцінюється, як важкий стабільний.

Нагадаємо, масштабна аварія на українській трасі: "11 машин перетворилися на купу металу".

Як повідомляла Politeka, автобус з росіянами розбився в ДТП: «тіла розкидані навколо».

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