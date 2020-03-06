В Дніпрі підлітки побили охоронця автостоянки і розгромили машини

Про це повідомляє Дніпро оперативний.

Інцидент стався вночі, шостого березня, на житловому масиві Тополя.

Відомо, що нападників було шестеро. Хлопці, озброївшись палицями, попрямували до автостоянки, де побили охоронця і завдали шкоди майну.

Крім того, вони забрали у нього 220 гривень.

В ході розшукових робіт, схожу компанію помітили в одному з дворів на сусідній вулиці. Постраждалий чоловік упізнав нападників.

Підлітків одразу ж доправили до Шевченківського відділку поліції для проведення слідчих дій.

Раніше ми повідомляли, що біля школи №126 на житловому масиві "Тополя" неадекватна жінка нападає на дітей.

Сектантка з "Відродження" хапала школярок за руки і вимагала повторювати молитви.

Також ми повідомляли, що р. в Першотравенську побили 13-річного хлопця і спробували забрати мобільний телефон.

До нього підійшли двоє невідомих і почали вимагати телефон. Відмовившись його віддати, хлопчика почали бити, але коли хлопець почав кликати на допомогу вони втекли.

Нагадаємо, у Дніпрі забили тривогу за підозрілих осіб у будинках, відео: "ходять по поверхах і..."

Як повідомляла Politeka, в Дніпро з зараженої коронавірусом Італії привезли тонни небезпечного товару: що відбувається

Також Politeka писала, що в Дніпрі безвісти зник хлопець, важлива будь-яка информация: фото і прикмети зниклого



