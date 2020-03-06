В Дніпрі підлітки побили охоронця автостоянки і розгромили машини
Про це повідомляє Дніпро оперативний.
Інцидент стався вночі, шостого березня, на житловому масиві Тополя.
Відомо, що нападників було шестеро. Хлопці, озброївшись палицями, попрямували до автостоянки, де побили охоронця і завдали шкоди майну.
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Крім того, вони забрали у нього 220 гривень.
В ході розшукових робіт, схожу компанію помітили в одному з дворів на сусідній вулиці. Постраждалий чоловік упізнав нападників.
Підлітків одразу ж доправили до Шевченківського відділку поліції для проведення слідчих дій.
Раніше ми повідомляли, що біля школи №126 на житловому масиві "Тополя" неадекватна жінка нападає на дітей.
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Також ми повідомляли, що р. в Першотравенську побили 13-річного хлопця і спробували забрати мобільний телефон.
До нього підійшли двоє невідомих і почали вимагати телефон. Відмовившись його віддати, хлопчика почали бити, але коли хлопець почав кликати на допомогу вони втекли.
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