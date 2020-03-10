У Дніпрі знову зафіксували на камеру підозрілого чоловіка, який стежив за дітьми

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Невідомі, шастають по дитячих майданчиках Дніпра вже, на жаль, не рідкість. Чергового ходка помітили на вул. Калиновій.

«У дворі на вул. Калиновій 64 на дитячому майданчику, дивний чоловік ходить і придивляється до дітей, можливо звичайно я надто підозріла, але все одно, будьте обережні», — розповіла очевидиця і прикріпила фото.

Раніше ми повідомляли, що невідомий на автомобілі намагався викрасти двох школярок у Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському районі.

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Після чого, за словами жінки, діти почали тікати і сховалися за людьми, які стояли біля під'їзду. При цьому нападник втік за ними і представився нібито батьком школярок.

"Машина була сірого кольору (схожа на деу ланос), хлопець дуже високого зросту, поруч з ним у машині перебувала дівчина з чорним волоссям і дуже яскравим макіяжем", – розповіла мама постраждалої.

За інформацією жінки, це не перший подібний випадок.

Раніше ми повідомляли, що біля школи №126 на житловому масиві "Тополя". неадекватна жінка нападає на дітей.

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