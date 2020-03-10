Відомо, що злочин стався на вулиці Комунарівській. Три "безстрашних" молодих хлопця несли поцуплені телевізор по вулиці серед білого дня.

"Звичайна справа...Три шахрая (спеціалізація - приватний сектор) повертаються із здобиччю (телевізор). Вчора на правому березі, завтра будуть на лівому...Будинок зачистили, серед білого дня на вул. Комунарівській в Дніпрі.", - сказано в повідомленні.

Домушників вдалося зняти:

Раніше ми повідомляли, що двоє невідомих чоловіків залишають мітки на квартирах дніпрян.

"Заповзятливих хлопців" засікли 26 лютого на Вітрильному. Представилися вони консультанти «МТЗ», але після того, як їх почали знімати на камеру - вони миттєво зникли.

Крім того, після візиту жінка виявила крейдяні позначки на своїй і парі сусідських дверей.

Для того, щоб не стати жертвою ви повинні знати елементарні правила:

Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.





За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома. Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.

які з'являються на ваших дверях або біля неї. Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.

Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.

Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.

Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.