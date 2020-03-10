квартирні злодії пограбували приватний будинок у Дніпрі посеред білого дня
Як передає Politeka.net, про це повідомили в соцмережах.
Як передає Politeka.net, про це повідомили в соцмережах.
Відомо, що злочин стався на вулиці Комунарівській. Три "безстрашних" молодих хлопця несли поцуплені телевізор по вулиці серед білого дня.
"Звичайна справа...Три шахрая (спеціалізація - приватний сектор) повертаються із здобиччю (телевізор). Вчора на правому березі, завтра будуть на лівому...Будинок зачистили, серед білого дня на вул. Комунарівській в Дніпрі.", - сказано в повідомленні.
Домушників вдалося зняти:
Раніше ми повідомляли, що двоє невідомих чоловіків залишають мітки на квартирах дніпрян.
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"Заповзятливих хлопців" засікли 26 лютого на Вітрильному. Представилися вони консультанти «МТЗ», але після того, як їх почали знімати на камеру - вони миттєво зникли.
Крім того, після візиту жінка виявила крейдяні позначки на своїй і парі сусідських дверей.
Для того, щоб не стати жертвою ви повинні знати елементарні правила:
- Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.
- Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.
- Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.
Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.
Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.
Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.