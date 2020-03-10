У Дніпрі в місткому автобусі, що курсує по 76-му маршруту, нещодавно з'явилася проблема.

Як передає Politeka.net, про це повідомив очевидець в соцмережах.

«Добрий день! Можна поспілкуватися з водіями автобусів маршруту 76 , вимкнути опалення і думати про пасажирів! Пічка ззаду працює на повну, і ніде немає відкрити вікно, водій відповів на прохання що не вимикаються печі», — йдеться в повідомленні.







Варто відзначити, що це далеко не перша НП з маршрутками міста.

Раніше очевидець опублікував фотографію, на якій маршрутка №55 початку буквально розвалюватися просто на ходу. В салоні повно пасажирів, але транспорт не може продовжити рух через відпалого важливої деталі.

Так, маршрутний автобус просто зупинився на трамвайних коліях.

А ось у маршрутці №136А на ходу відпала передня двері.

Водій намагався самотужки впоратися з поломкою. Але в нього так нічого і не вийшло.

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