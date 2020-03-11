У Дніпропетровській області за минулу добу сталося 47 пожеж

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба ДСНС в Дніпропетровській області.

Відомо, що загальна площа пожеж склала 54 га. В більшості випадків причиною пожеж є людський фактор.

Дніпряни та жителі області спалюють сміття і торішню траву на своїх городах і присадибних ділянках, а діти підпалюють траву біля доріг і на пустирях.

Рятувальники попереджають, що якщо ви помітили пожежу, варто спробувати загасити його підручними засобами: гілками дерев, піском або водою.

Якщо ж не вдається впоратися самостійно - терміново телефонуйте в Службу порятунку за номером 101!

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Відомо, що пожежа сталася вранці 4 березня на вулиці Науковій селища Дослідне, Дніпровського району.

Прибулі на місце рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Загальна площа склала 25 квадратних метрів. Також відомо, що постраждалих в результаті НП.