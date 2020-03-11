В Дніпрі бездомні собаки почали нападати на людей

Як передає Politeka.net, про це повідомив чоловік в соцмережах.

Відомо, що зграя бродячих тварин промишляє на ж/м Червоний Камінь.

«Шановні жителі міста Дніпра, в молодіжному парку, розташованому поруч з кар'єром на Червоному Камені, бігають бездомні собаки, які нападають на людей. В цьому парку діти, вагітні жінки, а також літні люди, які не можуть втекти чи протистояти їм. Давайте не будемо байдужі один до одного», — говоритися в повідомленні.

Користувачі мережі по різному відреагували на таке повідомлення:

"Живемо біля цього парку...гуляємо кожен день.Собаки живуть і охороняють парк ,всі з чіпами на вусі..ситі.Проявляють агресію тільки до проходять повз собак з господарем,захищаючи територію...і то це тільки гавкіт..Може Вам попалися бродячі...", " Я в цьому парку часто гуляю з дитиною і з друзями, але поки собаки не нападали на нас жодного разу! Завжди були дружніми!".

" Народ це не жарт, там наші з вами діти катаються на велосипедах, роликах, скейтах. А як ми знаємо, що собаки нападають на людей які їздять на велосипедах.", "Не правда - НАПАДАЛИ, і з ніг, повалили жінку, потім з неї стрибали, досі ходить з електрошокером, не поодинокий випадок, хто працює в 11 лікарні - ВСІ про це знають. Заходи ТРЕБА зробити", - писали дніпряни.

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