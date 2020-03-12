В Дніпрі люди почали ходити в супермаркет в протигазах
Про це йдеться в групі "hueviy_dnepr", повідомляє , повідомляє Politeka.net.
У Дніпрі на проспекті Слобожанської в АТБ помітили незвично "захищеного" покупця. Чоловік для походу за продуктами одягнув протигаз, чим і прославився в соціальній мережі.
Намагався він захиститися від вірусу або це такий жарт - невідомо.
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Нагадаємо, що надприродно спекотна погода наприкінці зими та на початку березня призвела до природної аномалії у Дніпрі. На Дніпропетровщину значно раніше звичайного терміну повернулись журавлі з вирію. Змінився природний цикл міграції птахів внаслідок температурних рекордів, якими рясніє перша половина березня в Україні. Про це на своїй сторінці у ФБ повідомляє Андрій Руденко.
«Крик журавлиний чути наді мною...в Нікополь і Україну прийшла весна! Хочу щоб і в серця українців теж прийшла весна, яка виражалася б в їх помислах, справах і відносинах один до одного!», – написав мешканець Нікополя в мережі під відео.
Орієнтовно в ключі знаходилося більше двохсот птахів, які повернулися на місяць раніше.
У мережі відреагували на відео.
«Згадалося пісня...», «Юра, пролітали прямо наді мною...аж серце почастішало биття. Теж, до речі, згадав пісню про журавлів», «Хороша прикмета бачити клин журавлів....! ВЕСНА!», – написали користувачі.
Також ми писали, що в Дніпрі різко зміниться погода з 11 березня. Так, 11 березня, весняне тепло почне йти і очікується дощ. Похмура погода стане провісників рясних дощів, який накриють Дніпро з середини місяця.
Схожий прогноз опублікований і на сайті GISMETEO. Згідно з попередніми показниками, вже з 24 березня і до кінця місяців почнуться рясні дощі.
Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.
Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.
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