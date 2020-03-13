Люди просять про допомогу

В Дніпрі почастішали випадки зникнення домашніх тварин

Як передає Politeka.net, фейсбук група «База втрачених і знайдених домашніх тварин» просто ломиться від оголошень.

Ми зібрали деякі з них.

Так, 11 березня, на житловому масиві Ломовський, на Донецькому шосе, 9а, вкрали собаку. Вона була прив'язана на повідку біля магазину Варус. Собака такса, кобель, кличка Ріко, 6 років, рудого кольору, вага 12кг. Допоможіть знайти за винагороду. Телефон для зв'язку: (097) 524-04-41 — Олена.

В районі Кореї і 12 кварталу пропала собака. Дівчинка породи басенджи, на ньому був нашийник. Якщо бачили, телефонуйте: (063) 295-00-80.

Небайдужі дніпряни також повідомляють і про знайдений домашніх вихованців.

Так, з житлового масиву Покровський в КП «Зооконтроль» привезли загублену собаку, чорна з підпалом, породи такса. Чіпа, жетона немає.

З вулиці Тітова ловці привезли втраченого пекінеса, руда сука. Чіпа жетона немає. Власникам звертатися за телефоном: (067) 908-89-86.







Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.

Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.

Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.