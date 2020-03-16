Черги в аптеку під час карантину можуть здивувати

У Дніпрі в зв'язку з загальнонаціональним карантином жителі міста по-новому почали шикуватися в черги в аптеку

Щоб менше контактувати один з одним і не дихати в потилицю, дніпряни відходять один від одного на пристойну відстань. Про це розповів місцевий житель Сергій Москвін на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Polteka.net.

«Чергу в аптеку. Щоб не дихати в потилицю один одному в приміщенні, стоїмо на вулиці! Які відповідальні громадяни», – написав Сергій Москвін.

Нагадаємо, що цього тижня в Дніпрі очікується іменник похолодання.

Так, вже з 17 березня небо в Дніпрі буде затягнуте хмарами. Просвіту не варто чекати на протязі всього дня. Стовпчик термометра вночі опуститься до 6 градусів морозу, а вдень буде +6.

У середу ситуація трохи покращиться: вдень буде +9, а вночі приморозить до -2. В цей день дніпрян все-таки трохи порадує сонце своєю присутністю.

Четвер не сильно буде відрізнятися - вночі очікується 0 градусів, а вдень - 12 градусів тепла.

Трохи потеплішає лише у п'ятницю - жителям міста можна буде одягнутися легше, так як температура ньому буде досягати 15 градусів тепла.

У суботу, 21 березня,ранкове прояснення не зробить великої погоди на тлі хмарного в цілому дня. Температура практично не змінитися з минулого дня.

22 березня, у неділю, хмарна погода буде триматися до самого вечора. У Дніпрі помітно похолодає - очікується від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

Також ми писали, що у центрі Дніпра розцвіли магнолії. Минулого тижня в Дніпро прийшла весна. З потеплінням почали розпускатися перші квіти, які тепер радують перехожих.

Ніжні бутони майбутніх квітів тепер радують проходять повз городян. Зовсім скоро квіти остаточно розкриються і можна буде відчути аромат магнолій з довгим медовим шлейфом.

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