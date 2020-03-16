Головний інфекціоніст Дніпра спростував всі чутки про випадки захворювання коронавірусом в Дніпрі





Як передає Politeka.net, свій коментар завідувач інфекційним відділенням 21 міськлікарні Володимир Чумак дав місцевим ЗМІ. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, у Дніпрі коронавіруса немає, а все, що повідомляю в соцмережах - це неправда.

Крім того, він закликав жителів міста не піддаватися паніці, як це було в часи свинячого грипу.

Також лікар не рекомендує масово скуповувати маски та ліки в аптеках. Крім того, він підкреслив, що самолікування часником, цибулею та іншими народними засобами можуть закінчитися госпіталізацією в гастроентерологічне відділення.

Він запевнив, що про епідемію в місті ніхто нічого не приховує.

Раніше ми повідомляли, що кількість заражених українців коронавірусом COVID-19 знову збільшилася - два нових випадки були зафіксовані в Чернівецькій області.

на даний момент в Україні офіційно підтверджені 5 випадків COVID-19.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі в зв'язку з загальнонаціональним карантином жителі міста по-новому почали шикуватися в черзі в аптеку.

Щоб менше контактувати один з одним і не дихати в потилицю, дніпряни відходять один від одного на пристойну відстань.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавіруса.