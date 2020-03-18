Це вже не перший подібний випадок

Невідомий намагався викрасти двох школярок у Дніпрі

Як передає Politeka.net, про кричущий інцидент йдеться в сюжеті Дніпро TV. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Відомо, що випадок стався на Лівому березі Дніпра в одному з дворів на вулиці С. Ковалевської.



Дві дівчинки прямували з школи додому, по дорозі зайшли в магазин.

"Коли ми виходили з магазину і почали прощатися, до нас під'їхала машина і нам сказали, щоб ми сідали в машину. Ми побігли і почали шукати людей", - поділилася одна з постраждалих.

Намагаючись сховатися від переслідувача, вона пробігли 2 під'їзду вздовж будинку і тільки там їм вдалося побачити людей. Місцевий житель зупинив невідомого, але той спробував його обдурити, назвав дівчаток своїми дочками. Але обман не вдався. У підсумку він зник.

З того, що сталося, батьки звернулися в поліцію, але там нічим не змогли допомогти.

"Сказали, оскільки немає факту викрадення, ви можете метою інформування написати заяву. Я вирішила в цілях інформування заяву не писати, я вирішила, що інформування краще буде через соцмережі", - повідомила мати постраждалої.

Про подібних випадках ми повідомляли і раніше.

Інцидент стався біля 132-ї школи. Після продовженого дня дитина пішов на прогулянку і до нього підійшла якась жінка і запропонувала пограти в хованки, а поруч за деревом стояв якийсь чоловік.

За словами очевидців, жінка картавила і була одягнена в чорну куртку, на черевиках напис Fila. Можливе ім'я Ріта. Мужчинаростом 170 см, худорлявий, у чорній кепці, спортивний костюм чорного кольору, на штанині напис Adidas.

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