Шахраї намагаються нажитися на дніпрянах, які бажають захиститися від коронавіруса
В аптеці на Калиновій продають саморобні ліки під назвою «Антикоронавірус».Про це повідомляють в 056.ua.
Як зазначено на упаковці, приймати його потрібно внутрішньо, а коштує цей засіб 55 гривень.
На жаль, у такий складний для міста і всієї країни період, шахраї у всю використовують довірливість людей.
В Україні «лопнув» ще один банк, люди залишилися без грошей: що сталося
Кардашьян потрясла формами в одному халатику перед гарячою красунею: "Ух, як захоплює!"
Зірка "Квартал 95" роздяглася заради пікантних кадрів в золоті: з одягу тільки рукавички
Глоба назвав знаки Зодіаку, яким не страшний коронавірус: кого хвороба обійде стороною
Не так давно з'явилася інформація про служби для безкоштовної роздачі масок і тестів на коронавірус для пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених сімей.
У департаменті охорони здоров'я дніпровської міськради такі повідомленні спростували.
МОЗ України також попереджає українців від необдуманих покупок в аптеках та інтернет-магазинах, які можуть намагатися продати "ліки" від коронавірусу. Лікування пацієнтів від коронавірусу здійснюється симптоматично, специфічного поки немає.
Нагадаємо, в Дніпрі та області ввели надзвичайну ситуацію.
Таке рішення прийняте регіональною комісією з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
Відомо, що додаткових обмежень для населення не буде.
Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".
Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".
Також Politeka писала, що візи більше не видають, КПП перекриті: що відбувається, подробиці.