В аптеці на Калиновій продають саморобні ліки під назвою «Антикоронавірус».

Шахраї намагаються нажитися на дніпрянах, які бажають захиститися від коронавіруса

Як зазначено на упаковці, приймати його потрібно внутрішньо, а коштує цей засіб 55 гривень.





На жаль, у такий складний для міста і всієї країни період, шахраї у всю використовують довірливість людей.

Не так давно з'явилася інформація про служби для безкоштовної роздачі масок і тестів на коронавірус для пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених сімей.

У департаменті охорони здоров'я дніпровської міськради такі повідомленні спростували.

МОЗ України також попереджає українців від необдуманих покупок в аптеках та інтернет-магазинах, які можуть намагатися продати "ліки" від коронавірусу. Лікування пацієнтів від коронавірусу здійснюється симптоматично, специфічного поки немає.

Нагадаємо, в Дніпрі та області ввели надзвичайну ситуацію.

Таке рішення прийняте регіональною комісією з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.



Відомо, що додаткових обмежень для населення не буде.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

Також Politeka писала, що візи більше не видають, КПП перекриті: що відбувається, подробиці.