В Дніпрі хочуть заборонити ремонти в багатоповерхівках на час карантину

Мешканці Дніпра просять міськраду заборонити ремонти в багатоквартирних будинках на час карантину, викликаного епідемією коронавіруса. Відповідне звернення з'явилося на сайті «Єдиної системи місцевих петицій».

Так, із-за того, що безліч дніпрян зараз працюють з дому віддалено, ремонт в денний час доби став випробуванням для працездатності і нервової системи городян.

«Вкрай важко працювати, якщо в сусідній квартирі ведеться ремонт», – поділився автор петиції Олександр Склярський.

Чоловік просить заборонити будь-які ремонти, викликають шум у багатоквартирних житлових будинках на час карантину. Усі бажаючі можуть проголосувати за петицію.

Відзначимо, щоб документ потрапив на розгляд представників міськради, його повинні підтримати не менш 1000 жителів Дніпра.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині сьогодні закривають продовольчі ринки.

З 20 березня і до кінця карантину в Кривому Розі закривають усі продовольчі ринки. Про це заявив заступник мера Кривого Рогу Олександр Катриченко.

Так, 20 березня відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якого було вирішено обмежити роботу продовольчих ринків.

«Рішення пов'язано з недопущенням великого скупчення людей в одному місці. Всі ці обмеження пов'язані з тим, щоб не боротися з наслідками епідемії, а займатися у першу чергу профілактикою. Прошу віднестися до цього питання з розумінням», — сказав віце-мер Кривого Рогу.

При цьому, Катриченко зазначив, що в Кривому Розі більшість жителів дотримуються карантину, і тому на вулицях вже значно менше людей.

Нагадаємо, що шахраї намагаються нажитися на дніпрянах. В аптеці на Калиновій продають саморобний ліки під назвою «Антикоронавирус». Як зазначено на упаковці, приймати його потрібно внутрішньо, а коштує це засіб 55 гривень.

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