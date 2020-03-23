В Дніпрі шукають безвісти зниклу Жулай Наталію Юріївну
За інформацією поліції, останній раз 29 річну дівчину бачив чоловік її сестри 6 березня. Через два дні, вона зв'язалася зі своєю сестрою і поскаржилася на здоров'я, але вже з 10 березня про її місцеперебування нічого не відомо.
У день вона збиралася провідати маму в лікарні
Відомо, що 6 березня дівчина була одягнена у вузькі сині джинси, темну синю куртку, невисокі чорні черевики. З собою був маленький чорний рюкзак.
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Якщо у вас є будь-яка інформації, де зараз знаходиться дівчина, помітили її десь в місті чи згадали, що бачили раніше, — одразу ж повідомте про це в Шевченківське відділення поліції по телефоном: (097) 240-07-97.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі розшукують безвісти зниклу 29-річну жінку.
Відомо, що Леся Чумарьова пішла в магазин і пропала безвісти. Проживає жінка з вулиці Весняної, 82.
Чоловік повідомляє, що на зв'язок вона не виходить.
Також відомо, що зникла страждає параноїдальною шизофренією на ґрунті алкоголю.
Вдома жінку чекають двоє маленьких дітей.
Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої, прохання повідомити родичам за телефоном 095 172 93 74, або в поліцію — 102.
Нагадаємо, Жінка безвісти зникла під Дніпром.
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Також Politeka писала що жінку шукають всім Дніпром, фото.