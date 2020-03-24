В Дніпрі і області розшукують зниклого підлітка
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Дніпровському відділенні поліції.
Відомо, що Матвій Роговський пішов з дому по проспекту Перемоги в Кам'янському 23 березня. На цей час ніякої інформації про місцеперебування хлопця. З собою телефону він не взяв.
На вигляд Матвію 15-16 років, зріст 173-175 см, волосся руде, коротке, очі карі, середньої статури.
Ведуча "Х-фактору" Трегубова розкрила плаття і засвітила зайве: "Просто вогонь!"
Гаряча блондинка з "Квартал 95" розсунула ноги і показала свою коштовність: "Бомба"
У клієнтів ПриватБанку зникають гроші, в банку розводять руками: "повернути не можна, так як..."
Головний секрет коронавіруса розкрито: «його завдання – не вбити, а...»
Крім того, у хлопчика є особливі прикмети: два шрам на животі від апендициту.
Був одягнений в кепці сірого кольору, вітрівку гірчичного кольору, сорочки і джинси сірого кольору, білі кросівки з синіми вставками.
Якщо вам відомо про місцезнаходження підлітка, будь ласка, повідомте телефоном "102", 0689734622, 0687993981.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі розшукують безвісти зниклу 29-річну жінку.
Відомо, що Леся Чумарева пішла в магазин і пропала безвісти. Проживає жінка з вулиці Весняної, 82.
Чоловік повідомляє, що на зв'язок вона не виходить.
Також відомо, що зникла страждає параноїдальною шизофренією на ґрунті алкоголю.
Вдома жінку чекають двоє маленьких дітей.
Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої, прохання повідомити родичам за телефоном 095 172 93 74, або в поліцію — 102.
Нагадаємо, Жінка безвісти зникла під Дніпром.
Як повідомляла Politeka, дитина не повернулася додому зі школи в Києві, оголошено розшук: є особлива прикмета, фото
Також Politeka писала що жінку шукають всім Дніпром, фото.