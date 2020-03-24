На вигляд Матвію 15 років...

В Дніпрі і області розшукують зниклого підлітка

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Дніпровському відділенні поліції.

Відомо, що Матвій Роговський пішов з дому по проспекту Перемоги в Кам'янському 23 березня. На цей час ніякої інформації про місцеперебування хлопця. З собою телефону він не взяв.



На вигляд Матвію 15-16 років, зріст 173-175 см, волосся руде, коротке, очі карі, середньої статури.

Крім того, у хлопчика є особливі прикмети: два шрам на животі від апендициту.

Був одягнений в кепці сірого кольору, вітрівку гірчичного кольору, сорочки і джинси сірого кольору, білі кросівки з синіми вставками.

Якщо вам відомо про місцезнаходження підлітка, будь ласка, повідомте телефоном "102", 0689734622, 0687993981.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі розшукують безвісти зниклу 29-річну жінку.

Відомо, що Леся Чумарева пішла в магазин і пропала безвісти. Проживає жінка з вулиці Весняної, 82.



Чоловік повідомляє, що на зв'язок вона не виходить.



Також відомо, що зникла страждає параноїдальною шизофренією на ґрунті алкоголю.

Вдома жінку чекають двоє маленьких дітей.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої, прохання повідомити родичам за телефоном 095 172 93 74, або в поліцію — 102.