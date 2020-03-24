У мережі показали, як проходить очищення під'їздів від коронавіруса

Під час карантину в Дніпрі почали дезинфікувати під'їзди

У зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-19, у Дніпрі комунальники приступили до дезінфекції під'їздів багатоквартирних будинків.

У міськраді Дніпра вже закупили спецзасоби для обробки під'їздів. Зокрема, — спеціальні хлорвмісні таблетки, які розчиняються в рідині і розпорошуються на поверхні.

Ранцевий бензиновий розбризкувач дозволяє швидко і ефективно обробляти максимум площі для безпеки мешканців. Таких у місті вже 210 штук.

Обробляти збираються також лікарні, технічні приміщення водоканалу та електротранспорт.

Нагадаємо, що ми писали, на Дніпропетровщині шахраї придумали нову аферу під час спалаху епідемії коронавіруса. У двері дніпрян на карантині стукають шахраї-«дезінфекатори».

«Жодна служба області не проводить дезінфекцію у будинках громадян», — йдеться в повідомленні.

У ЗМІ поширюється інформація про групу людей, яка нібито ходить по домівках у спеціальних костюмах захисту і пропонує продезінфікувати квартири дніпрян. Так шахраї проникають в будинки і скоюють злочини.

В даний час в Дніпропетровській області з подібними заявами в поліцію ніхто не звертався.

В поліції просять телефонувати 102 відразу, коли жителі помітять псевдо-дезінфекторів.

Також ми писали, що в Дніпрі показали, як їздячи місцеві жителі на громадському транспорті під час обмежень.

У зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-19, Кабмін ввів карантин на всій території України, з-за чого громадський транспорт у передмісті не працює, в містах бере в салон не більше 10 пасажирів.

Так, у Дніпрі люди знайшли, як обійти правило, щоб дістатися до роботи в годину пік. У місті знайшли оригінальний спосіб добиратися до роботи, коли ти 11-й. «Зайві» пасажири продовжують їздити на тролейбусах, — «зайцями», причепившись до куховным деталей тролейбусів.

Такий проїзд на кузовних деталях електротранспорту дуже небезпечний. Сходи і бампери тролейбусів просто не призначені для перевезення людей. Більш того, за такий проїзд передбачений штраф.

Нагадаємо, Жінка безвісти зникла під Дніпром.

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