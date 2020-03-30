Під Дніпром касирки виходять на зміну в цих будівельних шоломах і медичних масках

У мережі з'явилися фотографії з супермаркету АТБ на Ігрені на Дніпропетровщині. Про це пише Politeka з посиланням на посади дніпрян у фейсбуці.

Чоловік показав фото і відзначив, щоб інші переймали досвід у співробітниць супермаркету. Крім того, кассажирши працювали в рукавичках.

«Сьогодні АТБ на Ігрені! Касир побачила у мене в руках телефон і показала, що у неї і рукавички є. Переймайте досвід!», – написав дніпрянин.

В мережі почали коментувати незвичайний «прикид» касирок під час карантину.

«Не схоже. Швидше за все жінці не дуже приємно, так як бажаючих фотографувати, напевно, багато», «Вії їм видають від вірусу відмахуватися», «Взагалі не розумію навіщо її фоткати і викладати. Кожен турбується про своє здоров'я. Людина обслуговуючи нас, ризикує своїм здоров'ям», «Як раніше жили? Зараз з будь-якого приводу фото в соцмережі. При такій кількості людей без масок, можливо, це і правильно.», «абсолютно правильний пост! не потрібно виходити з дому без захисту і не потрібно голодувати і боятися магазинів. от тільки б ще і дистанцію дотримуватися», – прокоментували користувачі.

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