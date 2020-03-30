У Дніпропетровській області безвісти зник 17-річний хлопець
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Криворізького відділу поліції.
Відомо, що Умрихін Леонід Данилович, 28 березня 2020 року, близько 11.40 покинув Центр соціально-психологічної реабілітації і на цю мить його місцеперебування невідоме.
На вигляд хлопцеві 17 років, зріст 175 см, худорлявої статури, темне коротке волосся, очі темні.
Долар вирішив побити новий рекорд: що буде з курсом валют після вихідних, НБУ розкрив цифри
Онука Ротару без штанів влаштувала брудні танці, кадри вражають: "Поки не бачить бабуся?"
Дочка Кошового з "Квартал 95" та Потап влаштували запальні танці на камеру: Каменських може повчитися
Женька з "Сватів" без білизни повідала про страждання після зйомок серіалу: "Я більше ніколи не..."
Особливі прикмети: має татуювання на лівій руці з зображенням вовка.
Леонід був одягнений у чорні камуфляжні джинси, чорні з червоним кросівки, чорну куртку і шапку "Nike".
Якщо хтось має у своєму розпорядженні будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого, прохання повідомити за телефонами 098-06-86-299, 096-86-53-949, або за номером 102.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі розшукують безвісти зниклу 29-річну жінку.
Відомо, що Леся Чумарева пішла в магазин і пропала безвісти. Проживає жінка з вулиці Весняної, 82.
Чоловік повідомляє, що на зв'язок вона не виходить.
Також відомо, що зникла страждає параноїдальною шизофренією на ґрунті алкоголю.
Вдома жінку чекають двоє маленьких дітей.
Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої, прохання повідомити родичам за телефоном 095 172 93 74, або в поліцію — 102.
Нагадаємо, що якщо ваш рідний чи знайомий перестав виходити на зв'язок, потрібно негайно звертатися в правоохоронні органи — у будь райвідділку (не обов'язково за місцем проживання зниклого). Достатньо навіть просто зателефонувати на 102, і до вас приїде оперативно-розшукова група.
Особливо важливо швидко звертатися в поліцію, якщо пропала дитина. Неповнолітнього починають шукати протягом години. Тому чим раніше буде звернення, тим краще.
Нагадаємо, Жінка безвісти зникла під Дніпром.
Як повідомляла Politeka, дитина не повернулася додому зі школи в Києві, оголошено розшук: є особлива прикмета, фото
Також Politeka писала що жінку шукають всім Дніпром, фото.