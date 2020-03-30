У зниклого є особливі прикмети!

У Дніпропетровській області безвісти зник 17-річний хлопець



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Криворізького відділу поліції.

Відомо, що Умрихін Леонід Данилович, 28 березня 2020 року, близько 11.40 покинув Центр соціально-психологічної реабілітації і на цю мить його місцеперебування невідоме.

На вигляд хлопцеві 17 років, зріст 175 см, худорлявої статури, темне коротке волосся, очі темні.

Особливі прикмети: має татуювання на лівій руці з зображенням вовка.

Леонід був одягнений у чорні камуфляжні джинси, чорні з червоним кросівки, чорну куртку і шапку "Nike".

Якщо хтось має у своєму розпорядженні будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого, прохання повідомити за телефонами 098-06-86-299, 096-86-53-949, або за номером 102.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі розшукують безвісти зниклу 29-річну жінку.

Відомо, що Леся Чумарева пішла в магазин і пропала безвісти. Проживає жінка з вулиці Весняної, 82.



Чоловік повідомляє, що на зв'язок вона не виходить.



Також відомо, що зникла страждає параноїдальною шизофренією на ґрунті алкоголю.

Вдома жінку чекають двоє маленьких дітей.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої, прохання повідомити родичам за телефоном 095 172 93 74, або в поліцію — 102.