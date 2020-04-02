В Дніпрі представники поліції ходять по домівках і перевіряють, як дотримуються умови самоізоляції
Так, поліція перевірила тих дніпрян, які нещодавно повернулися з-за кордону. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській област, пише Politeka.
Так, рейд поліцейські спільно з санітарними лікарями провели 1 квітня в Соборному районі в Дніпрі.
«Правоохоронці провели роз'яснювальну роботу з прибулими і попередили їх про необхідність з усією відповідальністю поставитися до карантинним заходам. Адже саме зараз всім нам важливо дотримуватися правила поведінки, які можуть зберегти життя і здоров'я людей», — розповіли подробиці у прес-службі Нацполиции.
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Нагадаємо, що стало відомо, у яких містах і районах столиці підтвердили наявність вірусу у киян. У Київській області офіційно підтвердили діагноз у 64 жителів регіону. За минулу добу вірусом заразилися семеро осіб.
Найбільше заражених в Обухівському районі області, де на сьогодні хворіють вже 27 осіб. Ще від вірусу лікуються 12 пацієнтів з Києво-Святошинського р-ну Київської області. В цілому, ситуація по регіону виглядає так:
6 – в Борисполі;
3 – у р. Біла Церква,
3 – у р. Бровари;
2 – в Ірпені;
2 – у Васильківському р-ні, с. Рославичі;
2 – в Бучі;
1 – у Бориспільському р-ні, с. Гнідин,
1 - у р. Ворзель;
1 – в Гостомелі;
1 – в Білоцерківському р-ні, с. Фурси;
1 – у Ставищенському р-ні, с. Ставище;
1 – у Броварському р-ні, с. Зазим'я;
1 – у Макарівському р-ні, с. Мостище.
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