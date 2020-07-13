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В Дніпрі заплановано продовження планового ремонту електромереж

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу компанії ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У зв'язку з цим мешканці низки вулиць обласного центру на поточному тижні залишаться без електрики.

За інформацією відомства, електрика будуть відключати майже у всіх районах Дніпра. У компанії попередили про планові відключення мешканців міста, які проживають в АНД, Соборну, Чечеловском, Центральному, Шевченківському, Самарському, Індустріальному, Новокодацком районах.

Крім того, уточнюється, що ремонтні роботи заплановані на цілий день – з 9 до 19 годин.

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