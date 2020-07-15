В Дніпрі рятувальники прибрали дерево, що впало на території дитсадка

Про це інформує Politeka посиланням на регіональне управління ДСНС.

Ввечері, 14 липня в службу порятунку «101» надійшов дзвінок від завідуючої дитячого садка, яка повідомила про те, що на території закладу по вулиці Робочій (Чечеловский район) впало дерево.

На місце події було оперативно направлено чергове відділення 5-ї державної пожарноспасательной частини ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Коли рятувальники прибули на місце, з'ясувалося, що аварійне дерево впало на огорожу, перекривши вхід в дитячий сад.

Також до місця НП направили чергове відділення Аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС в області. Рятувальники трьома бензопилами розпиляли тополя довжиною приблизно 30 метрів і вивезли його.

До надання допомоги було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежної та аварійно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС в Дніпропетровській області.

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