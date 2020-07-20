На Дніпропетровщині із-за зсуву піщаної маси сталася трагедія

Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Повідомляється, що рятувальникам знадобилася допомога екскаватора, щоб витягти тіла загиблих.

Повідомлення про нещасний випадок з людьми, яке відбулося у П'ятихатському районі, надійшло в службу порятунку 20 юля, близько 13 дня. Біля села Комісарівка під тоннами піску зникли 50-річний чоловік та 15-річний підліток. Неподалік від села розташований стихійний піщаний кар'єр, з якого місцеві жителі беруть пісок для господарських потреб.

Загиблі теж хотіли його набрати, однак раптово стався зсув і людей поховало живцем.

Щоб дістатися до загиблих, рятувальники використовували екскаватор, потім – копали вручну. Спочатку вони витягли з піску тіло підлітка, потім – дорослого чоловіка.

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