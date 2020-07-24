В Днепропетровской области маршрутка попала в ДТП, в результате чего пострадали 15 человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Сегодня".

Маршрутный автобус попал в ДТП вблизи городка Каменское. Выяснилось, что маршрутка упала в небольшой водоем.

"Маршрутный автобус перевернулся в небольшой водоем, поэтому у одной из пассажирок - отек легких, ей оказывается медицинская помощь с помощью аппарата ИВЛ", - сообщил генеральный директор Каменской городской больницы скорой помощи Ростислав Винар.

По его словам, после аварии за медицинской помощью обратились 15 человек, 12 из которых поступили в стационар, а трое находятся в реанимации. Одна из женщин находится в крайне тяжелом состоянии.

Также врач сообщил, что у нескольких людей повреждения конечностей, сотрясение мозга, у одного человека - ушиб сердца.

Как известно, ДТП с маршруткой №105 произошло 23 июля в Петриковском районе Днепропетровской области. В результате аварии автобус с пассажирами слетел в кювет. При этом водитель маршрутки скрылся с места происшествия. Всего в маршрутке на момент ДТП находилось около 20 пассажиров, все они являются жителями Каменского. Почти все пассажиры - люди преклонного возраста, которые ехали со своих дачных участков.

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