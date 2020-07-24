В Днепропетровской области маршрутка попала в ДТП, в результате чего пострадали 15 человек
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Сегодня".
Маршрутный автобус попал в ДТП вблизи городка Каменское. Выяснилось, что маршрутка упала в небольшой водоем.
"Маршрутный автобус перевернулся в небольшой водоем, поэтому у одной из пассажирок - отек легких, ей оказывается медицинская помощь с помощью аппарата ИВЛ", - сообщил генеральный директор Каменской городской больницы скорой помощи Ростислав Винар.
Русская Кардашьян подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов
Вера Брежнева в прозрачном мини случайно показала лишнее во время концерта: "Монатик засмущался"
НБУ показал украинцам новые деньги: как они выглядят, "посвящены будущим..."
Курс 23 гривны за доллар: раскрыта опасная схема НБУ, заявление министра
По его словам, после аварии за медицинской помощью обратились 15 человек, 12 из которых поступили в стационар, а трое находятся в реанимации. Одна из женщин находится в крайне тяжелом состоянии.
Также врач сообщил, что у нескольких людей повреждения конечностей, сотрясение мозга, у одного человека - ушиб сердца.
Как известно, ДТП с маршруткой №105 произошло 23 июля в Петриковском районе Днепропетровской области. В результате аварии автобус с пассажирами слетел в кювет. При этом водитель маршрутки скрылся с места происшествия. Всего в маршрутке на момент ДТП находилось около 20 пассажиров, все они являются жителями Каменского. Почти все пассажиры - люди преклонного возраста, которые ехали со своих дачных участков.
Напомним, под Днепром пьяный неадекват устроил погром, фото: "Водитель отказался подвести".
Также Politeka писала о том, что трамвай загорелся в Днепре, кадры: люди выбегали, чтобы не задохнуться.
Ранее Politeka сообщала, что водитель маршрутки отомстил пассажиру без маски в Днепре: разборка попали на камеру.