В районі Марганця на Дніпропетровщині зафіксовано масовий мор риби
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Марганецької міськради.
Загибель риби в річці Томаківці виявили місцеві жителі. На місце НП оперативно приїхали представники влади і місцевого центру лабораторних досліджень Моз України.
Щоб зрозуміти, чому гине риба, експерти взяли проби води в річці. Після того, як були готові результати досліджень, стало зрозуміло, що загинула риба, швидше за все, із-за сильної спеки.
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Так, повідомляється, що під час забору проб води її температура була до 25 градусів, хоча зазвичай у такий час вона не буває тепліше 20 градусів.
Politeka писала, що в Йорданському озеро на Оболоні (Київ) зафіксований викид нафтопродуктів. Так, 21 липня небайдужі громадяни помітили викид нафтопродуктів в це озеро. За попереднім даними, нафтопродукти потрапили у водойму зі сторони проспекту Степана Бандери через підземну річку Почайну.
Повідомляється, що подібні забруднення озера зафіксовані не вперше. У зв'язку з цим, місцеві жителі прийняли рішення подати заяви у відповідні інстанції. Заяви подані в правоохоронні органи, КП Плесо і Державну екологічну інспекцію Столичного округу.
Фахівці зафіксували різке погіршення якості повітря у Києві. Екологи виявили, що приземному шарі атмосфери над Києвом сильно перевищений допустимий рівень концентрації шкідливих речовин.
Так на Бессарабській площі в 1,3 рази більше пилу. Практично по всій столиці до 1,3 разів перевищено кількість діоксиду сірки, і в 2,5-5 разів перевищені норми концентрації діоксиду азоту (скрізь, крім посади на проспекті Науки, 37). Крім того, в 1-1,7 рази перевищено вміст формальдегіду.
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