У Дніпрі помер чоловік, якого декілька днів тому врятували патрульні та медики, коли той тонув у річці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.
"З'явилося відео, як патрульні з медиками проводили потерпілому серцево-легеневу реанімацію. На жаль, вчора вранці він помер в реанімації", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що чоловік у компанії трьох своїх друзів купався в річці біля покинутого катера. З яких причин він пішов на дно - невідомо. Попередньо, всі четверо були напідпитку.
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Як відомо, 29 липня близько сьомої години вечора з річкового порту на спецлінію 102 надійшло прохання допомогти врятувати людині життя. Поліція оперативно прибула на виклик та з'ясувала, що компанія чоловіків вживала алкоголь, а потім вони вирішили покупатися у невстановленому для цього місці.
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