У Дніпрі помер чоловік, якого декілька днів тому врятували патрульні та медики, коли той тонув у річці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

"З'явилося відео, як патрульні з медиками проводили потерпілому серцево-легеневу реанімацію. На жаль, вчора вранці він помер в реанімації", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що чоловік у компанії трьох своїх друзів купався в річці біля покинутого катера. З яких причин він пішов на дно - невідомо. Попередньо, всі четверо були напідпитку.

Як відомо, 29 липня близько сьомої години вечора з річкового порту на спецлінію 102 надійшло прохання допомогти врятувати людині життя. Поліція оперативно прибула на виклик та з'ясувала, що компанія чоловіків вживала алкоголь, а потім вони вирішили покупатися у невстановленому для цього місці.

В результаті один з чоловіків стрибнув у воду, і згодом його товариші побачили, що він тоне. Їм вдалося самотужки витягти свого друга на пірс, після чого вони викликали допомогу. Патрульні побачили, що чоловік не дихає, тож робили йому серцево-легеневу реанімацію аж до самого прибуття швидкої. Коли приїхали медики, дніпрянина шпиталізували.

При цьому в лікарні повідомили, що реанімаційні заходи були успішними, і стан чоловіка стабілізувався.