У Дніпропетровській області пара може загреміти в тюрму на строк до 7 років за незаконну вирубку дерев

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

Так, під Дніпром жителі Верхньодніпровська незаконно вирубали дерева.

Даний інцидент стався ще близько 9 місяців тому - в грудні 2019 року. Поліція встановила, що 39-річна жінка і 55-річний чоловік незаконно зрубали 221 дерево на території Новомиколаївського сільської ради.

Своїми діями зловмисники завдали збитків державі на суму 1 мільйон гривень. На майно і грошові кошти чоловіка і жінки було накладено арешт.

Як повідомляє прокуратура області, зловмисникам загрожує від 5 до 7 років в'язниці.

Наразі прокуратура вже направила цю справу до суду.

"Жовтоводською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох мешканців Верхньодніпровська за незаконну порубку дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч.4 ст.246 КК України)", - йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури.

Как известно, вырубка деревьев - распространенное явление в Днепре и области. Так, относительно недавно в Днепре вырубили ели, которые внесены в Красную Книгу.

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