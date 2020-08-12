У Дніпрі сталася чергова трагедія на воді - загинув 7-річний хлопчик

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Інформатор".

Трагедія сталася на території житлового масиву "Ломовський", який раніше називався "Фрунзенський".

За даними місцевих ЗМІ, семирічний хлопчик потонув на каналі. За попередньою інформацією, дитина з сім'єю святкувала свій день народження на пляжі каналу. У якийсь момент дитина пішла купатися, пірнула у воду і зникла з поля зору. Батьки викликали рятувальників. Тіло хлопчика дістали водолази і передали судмедекспертам.

Раніше також повідомлялось, що під Дніпром у водоймі виявили тіло рибалки. 55-річний чоловік потонув, коли вирішив покупатись під час рибалки. Трагедія сталася на каналі "Дніпро-Донбас" біля села Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області.

Під час рибалки один з чоловіків вирішив піти покупатись, після чого зник. На наступний день надзвичайники приступили до обстеження водойми в пошуках зниклого рибалки. Прибувши на місце трагедії, двоє водолазів обстежили 360 квадратних метрів акваторії і знайшли тіло загиблого чоловіка. Загиблим виявився чоловік 1965 року народження. Його тіло знайшли на глибині 3 метрів на відстані 45 метрів від берега.

Нагадаємо, під Дніпром виїзд групи дітей на водойму закінчився трагедією.

Раніше Politeka писала про НП в київському парку: плавання у водоймі закінчилося трагедією, деталі.