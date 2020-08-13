Дніпрян попереджають про нову схему вимагання - зловмисники вішають замки на автомобілі та вимагають гроші за ключ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 056.ua.

Засновник замкового бізнесу Замок.Укр, Iron.lock Сергій Ковалевський розповів історію, яка трапилась днями з його приятелем.

За його словами, чоловік щовечора залишав свій автомобіль на найближчій до будинку парковці. В один день він як завжди підійшов до автомобіля і побачив, що на ручці дверей з боку водія висів замок із запискою "продам ключ". Також було вказано номер телефону.

Зателефонувавши за вказаним номером, дніпрянину озвучили ціну за розблокування авто: 700 гривень. Дану суму дніпрянин мав скинути на карту зловмисника, щоб отримати інформацію про те, де можна забрати ключ від замка.

"У моїй практиці це не перший випадок. Було таке, що на авто вішали кодовий замок. І продавали код до нього. Замок не заважає відкрити двері. Він заважає руху. Якщо ви почнете їхати з цим замком, він почне бити двері і подряпає її", - розповів Сергій Ковалевський.

Вирішити таку проблему, за словами фахівця, можна декількома способами. Звісно, можна заплатити шахраям, однак вам можуть обдурити і не надати в обмін на гроші жодної інформації про ключ від замка. Також можна поїхати на СТО та вирізати замок. Ще один спосіб - звернутись до фахівців.

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