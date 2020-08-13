"Електротаврія" має окупитися менше ніж за рік

Винахідливі дніпряни власними силами створили електромобіль на основі "Таврії"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 34.ua.

Троє дніпрян розповіли, що тепер вони суттєво економлять на поїздках, адже на море можна дібратись всього за 29 грн.

Їхати туди і назад на саморобному електромобілі довелось 6 годин - як і на звичному для нас транспорті. За словами дніпрян, це не тільки дешево, але і екологічно.

Як повідомляють журналісти, стареньку "Таврію" троє дніпрян власноруч перетворили в електромобіль. На це їм знадобилось півроку і 5 тисяч доларів.

На Азовське узбережжя і назад хлопці подолали на своєму електромобілі близько 800 кілометрів. На дорогу туди разом з підзарядкою витратили шість годин. З собою на причепі хлопці везли гігантський пауер-банк.

За підрахунками дніпрян, дорога їм обійшлася всього в 29 гривень.

"Це за сьогоднішніми тарифами електроенергії для населення", - пояснив один з власників електрокара.

За їхніми підрахунками, завдяки економії на паливі вже через рік відіб'ється повна вартість переробки авто.

Це вже не перша поїдка "електротаврії" за межі міста.

"До Києва я їздив уже. Три заправних станції, три швидких зарядки близько 30 хвилин. Якщо ви свій маршрут плануєте, додавайте 2-3 години на випадок невеликої черги", - розповів один із власників саморобного електромобіля.

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