Чоловік сам зібрав собі "транспорт" під час карантину

На дорозі Дніпра помітили досить незвичний транспортний засіб

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережах.

Так, користувачка Facebook оприлюднила відео, знята з салону авто, на якому можна побачити, як попереду пересувається чоловік на дивному "транспорті" - стільці на трьох колесах та з мотором.

"Модний", - лаконічно прокоментувала авторка відео.

У коментарях відгукнувся і сам власник креативного транспортного засобу. Чоловіка звати Андрій Кошарук. За його словами, він зібрав цей "транспорт" під час карантину, коли потрібно було їздити на роботу. Незвичайний засіб пересування обладнано двома електродвигунами, а також у нього є гальма, стоп-сигнали і задній хід.

"Дякую всім, хто звернув увагу, і, до відома всіх: водити вмію, світло, гальма, сигнал і задній хід є, нібито створюю проблеми (можу тільки для неуважного водія), поліція не може на мене реагувати, тому що має бути причина для реакції", - написав він.

Дніпряни захоплено поставилися до такої майстерності та винахідливості Андрія, але у багатьох виникли сумніви щодо того, чи безпечно так пересуватись по місту, адже такий саморобний вид транспорту є погано помітним на дорозі - надто низький. Однак сам Кошарук відповів, що жодних проблем з цього приводу не виникало.

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