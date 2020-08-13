"Электротаврия" должна окупиться меньше чем за год

Изобретательные днепряне собственными силами создали электромобиль на основе "Таврии"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 34.ua.

Трое днепрян рассказали, что теперь они существенно экономят на поездках, ведь на море можно добраться всего за 29 грн.

Ехать туда и обратно на самодельном электромобиле пришлось 6 часов - как и на привычном для нас транспорте. По словам днепрян, это не только дешево, но и экологично.

Как сообщают журналисты, старенькую "Таврию" трое днепрян собственноручно превратили в электромобиль. На это им понадобилось полгода и 5 тысяч долларов.

На Азовское побережье и обратно ребята преодолели на своем электромобиле около 800 километров. На дорогу туда вместе с подзарядкой потратили шесть часов. С собой на прицепе ребята везли гигантский пауэр-банк.

По подсчетам днепрян, дорога им обошлась всего в 29 гривен.

"Это по сегодняшним тарифам электроэнергии для населения", - пояснил один из владельцев электрокара.

По их подсчетам, благодаря экономии на топливе уже через год отразится полная стоимость переделки авто.

Это уже не первая поедка "электротаврии" за пределы города.

"В Киев я ездил уже. Три заправочных станции, три быстрых зарядки около 30 минут. Если вы свой маршрут планируете, добавляйте 2-3 часа на случай небольшой очереди", - рассказал один из владельцев самодельного электромобиля.

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