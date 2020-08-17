У Дніпрі водій моторолера, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на поліцейського
Про це повідомляє Politeka з посиланням на 34-й канал.
Зазначається, що водій моторолера наїхав на патрульного, в результаті чого він отримав тілесні ушкодження.
Подія трапилася пізно ввечері на перетині провулка Лермонтова і вулиці Віри Міляєвої. Патрульні помітили водія скутера, який їхав без шолома. Йому подали сигнал про зупинку, однак він вирішив проігнорувати це і намагався тікати.
Правоохоронці почали переслідування моторолера, але водій заїхав в один з дворів і зник з поля зору поліцейських.
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В поліції пояснили, що всі вулиці кругові, і проїхати автомобілю по ним не можна, тому моторолеру вдалося втекти від патрульних.
Старший лейтенант поліції став на регулювання цього перехрестя, щоб обмежити проїзд транспорту. Водій мопеда розвернувся і поїхав у зустрічному напрямку, а на прохання зупинитися - ніяк не реагував. Також не було жодної реакції і на команду "Стоп", і водій скоїв наїзд на поліцейського.
Згодом втікача на мопеді було затримано. З'ясувалося, що в крові у нього було 0,58 проміле алкоголю.
Поліцейський отримав забій правого ліктя, забій пальців лівої руки і садна. Наразі встановлюються всі обставини події.
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