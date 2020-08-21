С декабря будет по 8 взрывов в день

В Днепре строительство метро перешло в новую фазу, поэтому жителей города предупреждают о взрывах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение заместителя городского головы Михаила Лысенко в соцсети.

Как известно, метро в Днепре является самым коротким в Европе. Его ввели в эксплуатацию еще в 1995 году, а четыре года назад в городе начались активные работы по достройке трех новых станций.

До сегодняшнего дня строительство продвигалось не самыми высокими темпами и для дальнейшего продвижения были необходимы взрывные работы, на разрешение которых пришлось ждать больше года.

Однако 20 августа строительство метро в Днепре наконец перешло в новую фазу.

Началом этого этапа стал контролируемый взрыв, произведенный строителями. В мэрии предупреждают жителей города, что в течение первой недели нового этапа строительства метро будет проводиться по два взрыва в день, затем - по четыре. Начиная с декабря количество взрывов увеличится до восьми: по четыре взрыва в каждом забое.

«Как в смирительную рубашку, мы природу берём в бетон» (с) ======================= Ровно один год и два месяца. Ровно один год и два месяца, потерял наш город из-за одной бюрократической подписи. На год и два месяца, сдвинулись сроки окончания строительства трёх станций метро в Днепре . Одна подпись, одного областного чиновника, сдвинула нам все сроки. Внятно : на весах, была одна подпись чиновника, жители миллионного города и европейские деньги. Я даже не знаю, чем бы это все закончилось, если бы не пробивная способность Borys Filatov , который всегда добивается своего. Причём, любой ценой. На уши , он поднял всех. Начиная от банков ЕБРР и ЕИБ, Саакашвили, послов Великобритании и Люксембурга. Но сегодня все закончилось. Сегодня строительство метро перешло в экстратерминальную фазу. Первую неделю, будет по два взрыва в день, затем по четыре. С первого декабря - уже по восемь в день, по четыре в каждом забое. И для справки ,сумеречно-профессиональным зрадофилам: вибрация от взрыва, на поверхности, ниже в 6-8 раз нежели вибрация от первого маршрута трамвая. Мысленно вместе! Gepostet von Mykhailo Lysenko am Donnerstag, 20. August 2020

Днепрян уверяют: бояться нечего. Вибрация, которая ощущается на поверхности после взрыва, намного меньше, чем, например, от трамвая №1.

Ожидается, что после окончания работ в Днепре появится три новых станции метро: Театральная, Центральная и Историческая.

Как известно, ранее днепряне уже сообщали о взрывах и массово писали в местных пабликах о том, что город содрогает от мощный звуков. Взрывные работы были запланированы местными властями, однако не все горожане знали о них, потому это многих напугало. К тому же, зврывы звучали в основном по ночам.

Напомним, днепряне в панике из-за мощных взрывов: "аж стены в квартире дрожат".

Ранее Politeka сообщала, что жители Днепра громят новые лифты: "ради экономии".