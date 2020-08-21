В Днепре строительство метро перешло в новую фазу, поэтому жителей города предупреждают о взрывах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение заместителя городского головы Михаила Лысенко в соцсети.
Как известно, метро в Днепре является самым коротким в Европе. Его ввели в эксплуатацию еще в 1995 году, а четыре года назад в городе начались активные работы по достройке трех новых станций.
До сегодняшнего дня строительство продвигалось не самыми высокими темпами и для дальнейшего продвижения были необходимы взрывные работы, на разрешение которых пришлось ждать больше года.
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Однако 20 августа строительство метро в Днепре наконец перешло в новую фазу.
Началом этого этапа стал контролируемый взрыв, произведенный строителями. В мэрии предупреждают жителей города, что в течение первой недели нового этапа строительства метро будет проводиться по два взрыва в день, затем - по четыре. Начиная с декабря количество взрывов увеличится до восьми: по четыре взрыва в каждом забое.
Днепрян уверяют: бояться нечего. Вибрация, которая ощущается на поверхности после взрыва, намного меньше, чем, например, от трамвая №1.
Ожидается, что после окончания работ в Днепре появится три новых станции метро: Театральная, Центральная и Историческая.
Как известно, ранее днепряне уже сообщали о взрывах и массово писали в местных пабликах о том, что город содрогает от мощный звуков. Взрывные работы были запланированы местными властями, однако не все горожане знали о них, потому это многих напугало. К тому же, зврывы звучали в основном по ночам.
Напомним, днепряне в панике из-за мощных взрывов: "аж стены в квартире дрожат".
Ранее Politeka сообщала, что жители Днепра громят новые лифты: "ради экономии".