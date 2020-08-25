Жителі Кривого Рогу показали, в яких умовах доводиться перебувати пацієнтам однієї з місцевих лікарень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення у соцмережі.

Так, у Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг у лікарні №2 місцеві жителі показали вкрай плачевний стан медичної установи. Особливо "вразили" побачені в лікарні матраци та ліжка.

На фотографіях можна побачити, що матраци дуже старі, всі в плямах, бруді та дірках.

Автор публікації Микола Флоров обурений тим, на яких ліжках і на якому матраці доводиться лежати хворим, які потрапили в цю лікарню.

"Друга міська лікарня. Хочеться, щоб від простої медсестри до головного лікаря міста спали на таких ліжках і матрацах. Дуже прикро", - написав він.

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Місцеві жителі звернулися до Держпродспоживслужби з проханням провести перевірку в будівлі, а також поділилися знятим відео. Під час ревізії фахівці побачили безліч тарганів на кухні. На стінах видніються розетки з оголеними проводами, всюди бруд і засилля цвілі. Особливо вразив під час перевірки туалет на четвертому поверсі, в якому явно ніколи не прибирають, через що там дуже брудно і панують жахливі запахи.

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