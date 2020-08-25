Жители Кривого Рога показали, в каких условиях приходится находиться пациентам одной из местных больниц

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети.

Так, в Днепропетровской области в городе Кривой Рог в больнице №2 местные жители показали крайне плачевное состояние медицинского учреждения. Особо "поразили" увиденные в больнице матрасы и кровати.

На фотографиях можно увидеть, что матрасы очень старые, все в пятнах, грязи и дырках.

Автор публикации Николай Флоров возмущен тем, на каких кроватях и на каком матрасе приходится лежать больным, которые попали в эту больницу.

"Вторая городская больница. Хочется, чтобы от простой медсестры до главного врача города спали на таких кроватях и матрасах. Очень обидно", - написал он.

Ранее сообщалось, что в Днепре показали, в каком запущенном состоянии находится общежитие "Укрзализныци".

Местные жители обратились в Госпродпотребслужбу с просьбой провести проверку в здании, а также поделились снятым видео. Во время ревизии специалисты увидели множество тараканов на кухне. На стенах виднеются розетки с оголенными проводами, повсюду грязь и засилье плесени. Особенно впечатлил во время проверки туалет на четвертом этаже, в котором явно никогда не убирают, из-за чего там очень грязно и царят ужасные запахи.

Напомним, в Днепре жители многоэтажки могут остаться без крыши над головой: стоки канализации разрушают фундамент.

Ранее Politeka писала о грязных столах, тараканах и не только: "ревизор" показал, что творится в Днепровском горсовете.