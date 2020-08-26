У Дніпрі під час візиту до міста президента України Володимира Зеленського виникла сутичка між місцевими активістами та охороною глави держави
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Рух опору капітуляції".
В "Русі опору капітуляції" заявили, що охорона Зеленського за участі поліції побила місцевих активістів даної організації, які проводили мирну акцію, метою якої було спитати у президента про "ганебне судилище" над Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко і Яною Дугарь.
"В результаті нападу одній з активісток зламали ребро, що засвідчила судмедекспертиза", - йдеться в повідомленні.
На оприлюдненому відео можна помітити, що між молдими людьми та охороною відбувається сутичка, що супроводжується і словесною перепалкою.
"Тобі дівчата заважають? Іди на фронт воювати, якщо багато сили маєш", - вигукнула одна з активісток на адресу охоронця, який виніс її з місця зустрічі Зеленського із громадскістю Дніпра.
При цьому охоронець запевняє, що дівчина "провокувала".
"Ми далі скочуємося до рівня Білорусі або радше – до України часів Януковича", - заявили в "Русі опору капітуляції".
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