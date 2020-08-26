У Дніпрі під час візиту до міста президента України Володимира Зеленського виникла сутичка між місцевими активістами та охороною глави держави

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Рух опору капітуляції".

В "Русі опору капітуляції" заявили, що охорона Зеленського за участі поліції побила місцевих активістів даної організації, які проводили мирну акцію, метою якої було спитати у президента про "ганебне судилище" над Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко і Яною Дугарь.

"В результаті нападу одній з активісток зламали ребро, що засвідчила судмедекспертиза", - йдеться в повідомленні.

На оприлюдненому відео можна помітити, що між молдими людьми та охороною відбувається сутичка, що супроводжується і словесною перепалкою.

"Тобі дівчата заважають? Іди на фронт воювати, якщо багато сили маєш", - вигукнула одна з активісток на адресу охоронця, який виніс її з місця зустрічі Зеленського із громадскістю Дніпра.

При цьому охоронець запевняє, що дівчина "провокувала".

Охорона Зеленського за участі поліції побила активістів Дніпро РОК Зеленський діє методами Лукашенка і Януковича Сьогодні в Дніпрі охорона Зеленського за участі поліції побила активістів Дніпро РОК, які проводили мирну акцію, метою якої було спитати у президента про ганебне судилище над Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко і Яною Дугарь. Про зрадника Єрмака, про капітуляцію. В результаті нападу одній активісток зламали ребро, що засвідчила судмедекспертиза. Ми далі скочуємося до рівня Білорусі або радше – до України часів Януковича. Зеленському залишається лише звернутися за допомогою до Путіна для «умиротворенню» громадянського суспільства України, щоб отримати повний збіг з лютим 2014 року… Погано закінчите, пане Президент, ой погано! Gepostet von Рух Опору Капітуляції am Mittwoch, 26. August 2020

"Ми далі скочуємося до рівня Білорусі або радше – до України часів Януковича", - заявили в "Русі опору капітуляції".