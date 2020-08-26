В Днепре во время визита в город президента Украины Владимира Зеленского возникла стычка между местными активистами и охраной главы государства

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Движение сопротивления капитуляции".

В "Движении сопротивления капитуляции" заявили, что охрана Зеленского при участии полиции избила местных активистов данной организации, которые проводили мирную акцию, целью которой было спросить у президента о "постыдном судилище" над Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь.

"В результате нападения одной из активисток сломали ребро, что показала судмедэкспертиза", - говорится в сообщении.

На обнародованном видео можно заметить, что между молдыми людьми и охраной происходит стычка, сопровождающаяся и словесной перепалкой.

"Тебе девушки мешают? Иди на фронт воевать, если много силы имеешь", - выкрикнула одна из активисток в адрес охранника, который вынес ее с места встречи Зеленского с общественностью Днепра.

При этом охранник уверяет, что девушка "провоцировала".

Охорона Зеленського за участі поліції побила активістів Дніпро РОК Зеленський діє методами Лукашенка і Януковича Сьогодні в Дніпрі охорона Зеленського за участі поліції побила активістів Дніпро РОК, які проводили мирну акцію, метою якої було спитати у президента про ганебне судилище над Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко і Яною Дугарь. Про зрадника Єрмака, про капітуляцію. В результаті нападу одній активісток зламали ребро, що засвідчила судмедекспертиза. Ми далі скочуємося до рівня Білорусі або радше – до України часів Януковича. Зеленському залишається лише звернутися за допомогою до Путіна для «умиротворенню» громадянського суспільства України, щоб отримати повний збіг з лютим 2014 року… Погано закінчите, пане Президент, ой погано! Gepostet von Рух Опору Капітуляції am Mittwoch, 26. August 2020

"Мы дальше скатываемся к уровню Беларуси или скорее – к Украине времен Януковича", - заявили в "Движении сопротивления капитуляции".