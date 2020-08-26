В Днепре во время визита в город президента Украины Владимира Зеленского возникла стычка между местными активистами и охраной главы государства
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Движение сопротивления капитуляции".
В "Движении сопротивления капитуляции" заявили, что охрана Зеленского при участии полиции избила местных активистов данной организации, которые проводили мирную акцию, целью которой было спросить у президента о "постыдном судилище" над Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь.
"В результате нападения одной из активисток сломали ребро, что показала судмедэкспертиза", - говорится в сообщении.
На обнародованном видео можно заметить, что между молдыми людьми и охраной происходит стычка, сопровождающаяся и словесной перепалкой.
"Тебе девушки мешают? Иди на фронт воевать, если много силы имеешь", - выкрикнула одна из активисток в адрес охранника, который вынес ее с места встречи Зеленского с общественностью Днепра.
При этом охранник уверяет, что девушка "провоцировала".
"Мы дальше скатываемся к уровню Беларуси или скорее – к Украине времен Януковича", - заявили в "Движении сопротивления капитуляции".
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