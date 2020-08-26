У Дніпрі сталася ДТП, в результаті якої одна людина загинула на місці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Повідомляється, що у Дніпрі 69-річна жінка переходила дорогу по пішохідному переходу, коли її на великій швидкості збив автомобіль BMW. В результаті отриманих травм постраждала померла на місці.

Відомо, що аварія сталася на Донецькому шосе. Автомобіль BMW з іноземними номерними знаками збив жінку, яка переходила дорогу по пішоходному переходу. Врятувати пенсіонерку не вдалось - від отриманих травм вона померла на місці.

Раніше повідомлялось, що в Дніпропетровській області сталася ДТП, в якій загинула маленька дитина. Так, в місті Кам'янське Дніпропетровської області 18 серпня сталася смертельна ДТП. За даними місцевих ЗМІ, автомобіль Mitsubishi Lancer рухався по проспекту Свободи в районі будинку №79. 26-річний водій іномарки, який виявився жителем Дніпра, перевищив швидкість, внаслідок чого збив трьох місцевих жителів, які переходили дорогу по пішохідному переходу. В результаті аварії постраждали дві жінки віком 31 і 50-років, а 4-річна дівчинка від отриманих травм померла на місці.

Нагадаємо, швидка збила пішохода в Дніпрі: подробиці і кадри з місця.