Дніпропетровську область відвідає президент України Володимир Зеленський

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Страна.ua.

Глава держави, за даними джерел журналістів, має прибути на Дніпропетровщину 26 серпня. Очікується, що в першу чергу Зеленський відвідає Дніпро та приїде на презентацію будівництва нового Міжнародного аеропорту.

Потім Зеленський ознайомитися з ходом реконструкції автомобільної дороги М-04 Дніпро - Кривий Ріг. Також глава держави ознайомиться з будівництвом критої спортивно-демонстративної споруди для ігор на території комплексу "Олімпійські резерви".

Також Зеленського чекають у яхт-клубі "Січ", де відбудеться презентація Стратегії розвитку Дніпропетровської області, а потім глава держави вирушить у своє рідне місто Кривий Ріг.

Серед політиків є також чутки, що під час презентації Стратегії розвитку області глава держави представить нових кандидатів в мери Дніпра і Кривого Рогу. Відомо, що до обласного центру хочуть поставити головного лікаря обласної лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка, який є чинним депутатом від "Блоку Петра Порошенка", а головою Кривого Рогу висувають Дмитра Шевчика, який наразі є директором ГЗК, власником якого є Ринат Ахметов.

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Раніше Politeka писала, що Філатов заявив, що український уряд хоче забрати у міста 100 млн грн, призначених на будівництво аеропорту.