За порушення карантину загрожує штраф до 17 тис. грн

Дніпрян попередили про продовження карантну, у зв'язку з чим на місто чекають нові обмеження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як відомо, в ході засідання українського уряду 26 серпня було затверджено низку обмежувальних карантинних заходів, які також торкнуться і Дніпропетровській області.

Слід зазначити, що Дніпро та область віднесли до "зеленої зони" епідеміологічної небезпеки, тому на регіон практично не поширюються карантинні обмеження.

Втім, під час засідання уряду було прийнято рішення ввести деякі правила і для "зелених" областей.

Зокрема, з 26 серпня в Дніпрі і області забороняється наступне:

дискотеки;

робота розважальних закладів (нічних клубів);

робота підприємств громадського харчування з організацією дозвілля;

концерти, крім тих, які проводяться закладами культури і для тих, у кого концертна діяльність протягом останнього року - основний вид діяльності.

Слід наголосити, що заборона стосуватиметься лише нічних клубів, дискотек і тих закладів розваг, які ігнорують впроваджені в рамках карантину обмеження. Закладів громадського харчування дана заборона не торкнеться.

А ось тим, хто порушує карантинні обмеження, загрожують серйозні штрафи.

"Ми говоримо про заборону роботи нічних клубів, дискотек і тих розважальних закладів, де абсолютно не дотримуються карантинні вимоги. Я також просив і буду просити поліцію застосовувати жорсткі заходи до тих закладів, які сприяють поширенню коронавірусу серед молодих людей в Україні", - сказав Шмигаль.

Як відомо, за порушення карантину передбачається штраф до 17 тис. грн.

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