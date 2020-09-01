48-річний чоловік пішов купатися і так і не виплив

На Дніпропетровщині сталася трагедія на воді - загинув 48-річний чоловік

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, у Дніпровському районі рятувальники витягли з річки тіло зниклого напередодні чоловіка 1972 року народження, який пішов купатися і зник під водою.

Трагедія сталася в Обухівці. Увечері 30 серпня в Службу порятунку надійшло повідомлення, що під час купання в річці Оріль чоловік пішов купатись, зник під водою і більше на поверхні так і не з'явився.

На місце прибули рятувальники. Вони обстежили близько 1200 квадратних метрів акваторії річки, але тіло зниклого чоловіка так і не знайшли. Пошукові роботи призупинили у зв'язку з настанням темного часу доби.

На наступний день, 31 серпня, водолази-рятувальники продовжили пошуки тіла зниклого чоловіка. Обстеживши близько 600 квадратних метрів водойми за допомогою водолазного спорядження рятувальники виявили труп чоловіка. Тіло знайшли на глибині шість метрів і на відстані 15 метрів від берега. Тіло загиблого передали правоохоронцям для подальшого з'ясування обставин і причин загибелі людини, а також для ідентифікації особи.

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