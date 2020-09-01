Істота - досить мирна, якщо не...

У Дніпропетровській області помітили небезпечну хижу багатоніжку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відповідний допис у соцмережі.

Так, у селі Сурсько-Литовське Дніпровського району виявили неприємну хижу багатоніжку - кримську сколопендру.

У пабліку "С. Сурсько-Литовське (Дубровинське) 1795" місцева жителька показала зроблене нею фото неприємної істоти, а також розмістила знайдені в мережі знімки наслідків укусу.

"Періодично ловлю в будинку. У кого ще такі зустрічаються? Як боротися?", - запитала жителька Дніпропетровщини.

Виявилося, що іншим жителям села також знайома ця хижа багатоніжка.

"В нас були", "Цих чорних я зустрічала, як я їх боюся, вони заходять в дім навесні і восени", "Хвилююся, щоб сколопендра не вкусила маленьку дочку", - пишуть в коментарях.

Біолог Віктор Мільвус повідомив, що на фото - дійсно сколопендра. За його словами, це створіння, не дивлячись на лякаючий зовнішній вигляд, є цілком мирним, якщо не намагатися взяти сколопендру в руки, або якщо вона не заповзе в одяг або взуття людини. Укус сколопендри - хворобливий (сильніше, ніж жалить оса), але не смертельний.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області з'явилися тарантули: місцеві діляться лякаючими фото.

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