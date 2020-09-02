У Дніпрі маленьку дитину до крові покусав собака

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію в пабліку "Краснопілля... Ренесанс..." в соцмережі.

Так, на дитячому майданчику в Краснопіллі маленьку дівчинку вкусив за обличчя собака. Це сталося на очах у багатьох людей, серед яких були і діти. Обурена матір дитини закликає вжити заходів, тому що, на її думку, подібне може повторитися.

"Хочу звернутися до всіх жителів Краснопілля, що живуть в районі новобудов. Сьогодні 01.09.20 на дитячому майданчику місцевий собака вкусив мою дочку за обличчя. Це сталося на очах багатьох очевидців, серед більшості - були діти. Я з дочкою поїхала в машині швидкої допомоги в лікарню.

Лікування дуже дороге, а здоров'я ще дорожче. А найстрашніше це те, що на обличчі дівчинки можуть залишитися шрами на все її життя. Прошу прийняти колективне рішення щодо позбавлення від місцевих собак, я пропоную колективно залишити заявку на вилов. Тут гуляють ваші діти! І я, як мати нікому не побажаю, щоб сьогоднішня подія повторилася", - заявиа матір покусаної дівчинки.

Слід зазначити, що в коментарях далеко не всі сприйняли допис жінки так однозначно, Зокрема, дніпряни наголосили, що за своїми дітьми треба пильнувати, щоб ті "мали шанс дожити до повноліття". Також людей здивувало те, що жінка почала фотографувати дитину замість того, щоб надати першу допомогу.

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