У Дніпрі місцевий підводний мисливець похвалився вражаючим "трофеєм" - йому вдалося спіймати товстолобика заввишки з людину
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис дніпрянина Олександра Громадського у соцмережі.
Олександр розповів на своїй сторінці про вдале полювання на товстолоба.
За його словами, товстолоб після пострілу дав сильний опір. Котушка розмотувалася буквально зі свистом, а мотузка різала рукавички. Кілька хвилин мисливцеві довелося "побігати" за гігантською рибою, але удача була на його боці.
За словами дніпрянина, вага спійманого товстолобика - близько 25 кг.
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"Вважаю, що хороша фотосесія - це данина поваги до трофею, кожному кадру потрібно приділяти увагу, знати нюанси і тонкощі, щоб фото вийшло максимально релевантним. До речі, хотів ще сфотографувати, піднявши його за хвіст, але, на жаль, нереально утримати, навіть двома руками", - повідомив дніпрянин.
Він також закликав всіх спробувати себе у підводному мисливстві.
"Шукайте, пробуйте хто як може. Неважливо де і коли, якою технікою і варіацією підводного полювання, ключове слово пробуйте", - звернувся Олександр до своїх читачів.
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