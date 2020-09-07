У Дніпрі місцевий підводний мисливець похвалився вражаючим "трофеєм" - йому вдалося спіймати товстолобика заввишки з людину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис дніпрянина Олександра Громадського у соцмережі.

Олександр розповів на своїй сторінці про вдале полювання на товстолоба.

За його словами, товстолоб після пострілу дав сильний опір. Котушка розмотувалася буквально зі свистом, а мотузка різала рукавички. Кілька хвилин мисливцеві довелося "побігати" за гігантською рибою, але удача була на його боці.

За словами дніпрянина, вага спійманого товстолобика - близько 25 кг.

"Вважаю, що хороша фотосесія - це данина поваги до трофею, кожному кадру потрібно приділяти увагу, знати нюанси і тонкощі, щоб фото вийшло максимально релевантним. До речі, хотів ще сфотографувати, піднявши його за хвіст, але, на жаль, нереально утримати, навіть двома руками", - повідомив дніпрянин.

Він також закликав всіх спробувати себе у підводному мисливстві.

"Шукайте, пробуйте хто як може. Неважливо де і коли, якою технікою і варіацією підводного полювання, ключове слово пробуйте", - звернувся Олександр до своїх читачів.

Нагадаємо, в озері Дніпра промислові відходи знищили все живе: відео катастрофи.

Раніше Pliteka повідомляла, що під Дніпром почалося справжнє екологічне лихо, кадри: "Трупний запах на кілометри...".

Також Politeka писала, що Дніпро позеленів: чим небезпечне купання в кольоровій воді.