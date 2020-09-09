У Дніпропетровській області діти потрапили в лікарню після прийому таблеток дідуся

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Перший міський".

Так, за даними місцевих ЗМІ, у металургійному районі Кривого Рогу двоє маленьких дітей отруїлися таблетками.

Відомо, що інцидент трапився з дітьми віком 1 і 2 роки.

За наявною інформацією, вони випили нейролептик, який приймав їхній дідусь. Певно, малеча сприйняла таблетки за цукерки. Даний препарат застосовують при лікуванні депресивного синдрому та інших схожих захворюваннях.

З попереднім діагнозом "отруєння" малюків госпіталізували в реанімаційне відділення Криворізької міської клінічної лікарні №8.

Інформації про стан дітей поки що немає. Відомо, що дітям зробили промивання шлунка.

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Так, в одному з популярних закладів, що знаходиться на проспекті Дмитра Яворницького, діти знайшли в морозиві бите скло. Інцидент стався 1 вересня. Дніпряни разом з дітьми прийшли в кафе, щоб відсвяткувати День знань. Вони замовили морозиво, в якому виявили неочікувану знахідку - бите скло.

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