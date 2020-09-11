На Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти підлітка
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції області.
Так, за даними правоохоронців, 10 вересня близько 17.00 неповнолітній хлопець Дмитро Русанов пішов з дитячої лікарні, та до сьогодні його місце перебування невідоме.
В поліції розповіли про прикмети дитини: середня статура, на шиї подвійний масивний ланцюжок, був одягнений у чорну футболку з написом "Лос Анджелес" та джинси синього кольору.
У підлітка світле волосся і сіро-блакитні очі.
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"Прохання до всіх, хто бачив хлопця, або знає його місце перебування, звернутися за телефонами «102» або (067) 725 70 81, (097) 706 23 55", - йдеться в повідомленні.
Раніше також повідомлялось, що у селі Тернівка Дніпропетровської області зникла 33-річна жінка.
Жінку звуть Ольга Антонюк. Відомо, що Ольга Антонюк пішла з дому рано вранці, після чого її ніхто не бачив. Телефон 33-річної жінки вимкнений, тож жодного зв'язку з нею немає. У зниклої є двоє неповнолітніх дітей. Дівоче прізвище зниклої безвісти - Мягких.
Нагадаємо, в Одеській області безвісти зникли два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото.
Раніше Politeka повідомляла, що на Харківщині безслідно зник хлопчик, батьки молять про допомогу: фото і прикмети.